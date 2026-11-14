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IL FUTURO DI CALHANOGLU

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Occhio al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è in scadenza con l'Inter il prossimo giugno e, nonostante l'intenzione del club di rinnovare il suo contratto, ma a cifre più basse, l'ipotesi Juventus continua a prendere sempre più corpo. Ne scrive oggi infatti Tuttosport: " Le premesse all’idea che sta iniziando a frullare nella testa di Giovanni Carnevali e Ricky Massara, però, sono doverose. Al momento le trattative tra l’Inter e il turco per il rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2027 sono ancora in alto mare. È un dossier tra le mani di Marotta e Baccin, ma la supervisione di Oaktree è piuttosto ingombrante.

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La proprietà, infatti, ha un’idea chiara su questa manovra: si punta ad abbassare il monte ingaggi, per cui i 6.5 milioni all’anno netti percepiti attualmente da Calhanoglu sono considerati troppi. Immaginandoli oltretutto per ulteriori due stagioni, per un giocatore che viaggia verso i 33 anni e che dal punto di vista fisico ha inevitabilmente perso qualche colpo. Hakan, al contrario, ritiene ancora di essere un elemento indispensabile per lo scacchiere nerazzurro e per il momento non ha aperto all’ipotesi di rivedere al ribasso l’attuale accordo economico coi nerazzurri, al netto dei timidi segnali di riavvicinamento delle scorse settimane tra Gordon Stipic, agente del classe ‘94, e il club meneghino.

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Tra le crepe di una situazione ancora irrisolta si possono inserire le più grandi realtà d’Europa. Non va esclusa la voglia di Calhanoglu di tornare in Turchia (il Galatasaray ci aveva già provato un anno e mezzo fa) e nemmeno la prospettiva di rimanere ammaliati dalle sirene saudite. Anche la Juve, se dovesse intuire oggettive difficoltà nella chiusura dell’accordo tra il regista e l’Inter, valuterà di inserirsi.

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