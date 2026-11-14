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Pio Esposito è ancora giovanissimo, ma inizia a essere una certezza. Per l'Inter, da alternare a Lautaro Martinez e Thuram all'occorrenza, ma soprattutto per la nazionale, con Mancini subito bravo a capire come esaltarlo. I numeri da questo punto di vista non mentono. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:

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"Con la prima doppietta in azzurro, contro i blu della Francia, è salito a 9 in 14 presenze, quarantaduesimo nella classifica di ogni tempo insieme a Francesco Totti che però di partite ne aveva giocate 58. Ma se analizziamo la media realizzativa, oggi e solo oggi Esposito junior è il primo italiano di tutti i tempi: una rete ogni 88 minuti, quindi più di una a partita.

Certo sarà difficile nel medio e lungo periodo mantenere questo rumore, che supera anche il Rombo di Gigi Riva rimasto il principe dei marcatori a quota 35 in 42 partite. Ma il risultato parziale è sorprendente e travolgente: dai tempi di Roberto Bettega (1977) un attaccante non segnava in Nazionale almeno 9 volte nelle prime 14 presenze (Bettega fece addirittura 14 su 14). Per questo Roberto Mancini, che su Pio ha puntato forte sin dal primo giorno, accetta con garbo la sfida con il Mito: «Il primato di Gigi Riva resiste da tanti anni, nessuno ha saputo batterlo. Spero che Esposito ci riesca, ha i mezzi per farlo»".