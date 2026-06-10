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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Pedullà: “Inter, base d’intesa con Provedel per 3 anni: le cifre! Ora con la Lazio…”
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Mercato, Pedullà: “Inter, base d’intesa con Provedel per 3 anni: le cifre! Ora con la Lazio…”
Il portiere è un obiettivo dei nerazzurri come secondo portiere del prossimo anno e, secondo Alfredo Pedullà, sono stati mossi passi importanti
Giornata importante in casa Inter: si è susseguito un viavai di agenti in viale della Liberazione, tra cui Gianni Rava, agente di Ivan Provedel.
Il portiere è un obiettivo dei nerazzurri come secondo portiere del prossimo anno e, secondo Alfredo Pedullà, sono stati mossi passi importanti nell'operazione.
"Base di intesa tra l’Inter e Ivan Provedel. Contratto triennale da poco più di 1,5 milioni a stagione più bonus. Ora la “partita” con Lotito per liberarlo dalla Lazio", ha spiegato.
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