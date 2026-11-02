Rivelazione a sorpresa di Carlo Pellegatti durante l'ultima puntata di Pressing: riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter
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Rivelazione a sorpresa di Carlo Pellegatti durante l'ultima puntata di Pressing: riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter il prossimo giugno.
Secondo il giornalista, infatti, esiste già un'ipotesi che sarebbe clamorosa per il turco in Serie A nel caso non trovasse l'accordo con i nerazzurri per il rinnovo.
"Pensa che io so dove va Calhanoglu se dovesse andare fuori dall'Inter il prossimo anno. Recito lento: magari in montagna non ci va, ma forse sul lago di Como sì", spiega Pellegatti.
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