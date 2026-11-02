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Durante Pressing si discute degli errori di Chivu nel derby perso dall'Inter col Milan. Questa l'opinione del giornalista Fabrizio Biasin:

"Vietato esagerare, chiaro che sono stati commessi degli errori. Sicuramente l'allenatore non ha preso le decisioni corrette, partita gestita male soprattutto all'inizio. Il modulo tattico nel giorno del derby non è stato assorbito dalla squadra. Ci sono responsabilità del tecnico e di tutti. Quando c'è derby non riescono a trovare la chiave. Sono il primo a dire che Chivu sabato ha sbagliato, dopo di che il processo all'allenatore che ha perso 3 partite nelle ultime 46 solo contro il Milan vorrei vederlo anche contro quelli che ne perdono 50.

Chivu con 13 partite sulle spalle gli dicono che deve vincere lo scudetto, tutti gli altri mi avete detto quarto, quinto, terzo, secondo... Ha commesso degli errori di valutazione, poteva scegliere un 3-5-1-1, può starci che possa sbagliare, ma il vero massacro è sempre per Chivu. Per gli altri ci sono le attenuanti, non hanno la squadra per arrivare primi. Abbiamo raccontato che l'Inter ha il dovere di vincere: è una squadra molto forte che ha attorno squadre molto forti. Ha il dovere di vincere, ma ce l'hanno anche le altre".