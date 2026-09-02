Ormai è chiaro da anni il divario tra la Premier League e gli altri campionati. Divario che si allarga dopo ogni sessione di mercato e questa non fa eccezione. Intanto, come sottolinea il Corriere dello Sport, la Serie A si conferma il secondo campionato a livello globale, staccando nettamente Bundes, Liga e Ligue 1. Per il terzo anno di fila la sessione estiva si chiude avendo superato il miliardo in acquisti (1,16). "Siamo al di sotto del record assoluto stabilito nell’estate 2019, l’ultima del calcio pre-Covid, ma non si può parlare di una frenata, anzi. Il saldo è negativo per una cifra superiore ai 440 milioni. Germania e Spagna hanno appena scavalcato quota 700 alla voce acquisti. In Premier hanno superato i 3,7 miliardi, con oltre1,44 miliardi di passivo. Un mondo a parte".

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"Riuscire a spendere tanto è un conto, riuscire a portare a casa la prima scelta è un altro, questo non bisogna dimenticarlo. Sui top player internazionali restiamo tagliati fuori e non è solo una questione di minor appeal del nostro campionato: anche ammesso di avere le risorse per cartellini da cento milioni a salire - e oggi nessuno da noi può andare in tripla cifra - non c’è margine per sostenere stipendi che per le inglesi, le big spagnole, il Bayern o il Psg sono ordinaria amministrazione".

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"La fotografia di questa sessione appena conclusa restituisce il quadro di una Serie A che viaggia a due velocità. Se il Milan è quella che ha messo insieme gli acquisti più costosi (165 milioni di euro, con Gerry Cardinale che ha piazzato i due colpi record della storia milanista, Gonçalo Ramos e Moreira), la Juve è quella che si è esposta di più, 134 milioni di rosso senza contare, ovviamente, i soldi del futuro riscatto di Woltemade, tutto questo per rifare l’attacco. Con loro, solo la Roma è andata in tripla cifra in termini di saldo negativo. Si aggiungono Inter (un segnale in controtendenza rispetto al passato con in più lo shopping inglese) e la sorprendente Fiorentina, oltre quota 100 alla voce acquisti".

(Corriere dello Sport)