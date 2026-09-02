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Anche Sky Sport conferma l'indiscrezione della mattinata: Piero Ausilio è orientato a lasciare l'Inter dopo 28 anni.

"Piero Ausilio può lasciare l'Inter: in carica dal 2014, il direttore sportivo nerazzurro è in scadenza di contratto. Arrivano conferme, quindi, dopo le indiscrezioni in mattinata. Negli scorsi giorni, poco prima della chiusura della finestra di calciomercato, Ausilio stesso ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire insieme il proprio cammino.

Complice la scadenza di contratto, ma anche il fatto che le trattative di questi ultimi mesi non sono state considerate soddisfacenti. Nel comunicare la propria decisione, inoltre, il ds nerazzurro ha anche comunicato che rimarrà senza problemi all'Inter fino alla naturale scadenza del proprio contratto, sempre lavorando per l'interesse della società come successo finora.", si legge su gianlucadimarzio.com.

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Ausilio - riporta Sky - non ha accordi con altre squadre e aveva sul tavolo invece la proposta di un rinnovo, da parte dell'Inter, per un'altra sola stagione. In caso di addio anticipato e non a giugno 2027, sarebbe una decisione consensuale.