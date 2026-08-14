È stata una giornata caotica per Davide Frattesi ma alla fine, dopo il no della Lega alle condizioni iniziali con la quale era stata chiusa l'operazione, è arrivato il via libera per il passaggio alla Lazio che con l'Inter ha rivisto le condizioni dell'affare.

Frattesi all'arrivo a Roma (Screen)

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5 mln per il prestito oneroso, 10 mln per il diritto di riscatto e il 50% sulla futura rivendita. Il giocatore è così potuto partire per la Roma accolto dai tifosi della Lazio dove ha iniziato nel settore giovanile.

Getty Images

L'Inter può tornare così su Curtis Jones, obiettivo mai mollato, ma c'è una trattativa da definire con il Liverpool. Il giocatore sbarcherebbe volentieri a Milano, lo avrebbe già fatto a gennaio. La partenza di Frattesi apre uno spazio nella rosa per poter pensare all'innesto di un altro centrocampista, riferiscono a Skysport.

Con l'arrivo di Spence è stata sistemata la fascia destra, dove si era creata una crepa dovuta all'addio di Dumfries. 30 mln +5 di bonus e 10 sulla futura rivendita: queste le condizioni di arrivo dell'inglese a Milano. Di fronte all'addio di Luis Henrique si andrebbe su un altro esterno, più offensivo. Si valutano diversi nomi: quello di Nico Gonzalez che piace anche all'Atletico Madrid, Diaby ma l'Al-Ittihad non ha aperto all'offerta fatta dall'Inter e si tiene tra le opzioni anche Fofana che piace alla Roma.

In attacco altro incontro interlocutorio per Esposito: servirà rivedersi, ma c'è la volontà di tutte le componenti per far si che Pio resti un protagonista del futuro nerazzurro.

(Fonte: SS24)