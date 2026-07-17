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L'Inter ha raggiunto ieri la Germania per cominciare il suo ritiro precampionato: i giocatori proseguiranno nel programma di doppie sedute fino al 26 luglio, quando l’amichevole contro il Karlsruher chiuderà la spedizione. L’Inter andrà poi a Hong Kong e a Perth per le amichevoli contro Manchester City, Milan e Juventus.

Come spiega il Quotidiano Sportivo, "per allora la dirigenza spera di aver messo a segno almeno un paio di colpi: l’esterno destro che dovrà prendere il posto di Dumfries e un difensore centrale. Trattativa in corso con il Tottenham per Djed Spence, ma anche per Cristian Romero, che vorrebbe lasciare gli Spurs.

Il laterale inglese ex Genoa si sente chiuso dai concorrenti in rosa, per strapparlo a De Zerbi servono 35 milioni. Stesso discorso per l’argentino, a meno che da Londra non decidano di lasciarlo andare in prestito. Difficile, però, che a Milano si carichino un ingaggio da 12 milioni di euro lordi".