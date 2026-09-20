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Partita folle all'Olimpico ieri sera, risolta da due calciatori che sono stati anche al centro di diverse voci di mercato in estate: Lautaro Martinez per l'Inter e Manu Koné per la Roma. Col francese che è stato anche in orbita nerazzurra a lungo.

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Spiega Repubblica: "Lautaro Martinez, chi altro: numero 10 e capitano, l'erede contemporaneo del mito scomparso, presente, Lautaro e futuro. L'Mvp del campionato scorso, forse l'unico vero fuoriclasse che la Serie A sia in grado di esporre in vetrina: è lui, sempre lui, a decidere i destini della squadra di Chivu. E di una partita giocata a ritmi inglesi, quattro gol, emozioni continue, un copione mai prevedibile.

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Nemmeno quando Manu Koné, la perversione sportiva di Chivu che ha inutilmente provato a portarlo a Milano per tutta l'estate di un anno fa, infilava due volte la porta interista. Prima di destro, poi di sinistro, con il brivido della bandierina a congelarne la seconda esultanza".