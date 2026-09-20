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Il 2-2 dell'Olimpico contro la Roma chiude il primo ciclo di partite di campionato. Ora, una lunga sosta per le Nazionali. Al rientro, il 10 ottobre, l'Inter affronterà a San Siro il Parma e, in quell'occasione, Cristian Chivu potrebbe avere a disposizione finalmente anche il nuovo acquisto Spence.

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Ma non solo: l'allenatore nerazzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, un po' a sorpresa (vista anche l'ottima prestazione e reazione di ieri) potrebbe lanciare titolare Provedel al posto di Josep Martinez. Si legge:

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"La lunga pausa delle nazionali consentirà a Chivu di recuperare uno dei principali acquisti estivi: Djed Spence sta rifinendo la preparazione atletica e dovrebbe essere convocato alla ripresa, il 10 ottobre contro il Parma. Da valutare invece i rientri di Calhanoglu e Stones, che hanno saltato le convocazioni per infortuni muscolari. Ma va seguita anche la gestione dei portieri: Josep Martinez, che contro la Roma ha riscattato due pessime partite, è stato chiamato dalla Spagna e al ritorno potrebbe riposare. Al suo posto prepara l’esordio il vice Ivan Provedel, che avrebbe già dovuto giocare contro l’Udinese".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)