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MARTINEZ

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Una super parata di faccia che tiene l'Inter a galla. Alla fine stavolta il pallone gli è amico e l'intervento è provvidenziale

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