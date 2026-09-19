Giocatore per giocatore, l’analisi della prestazione dell’Inter contro la Roma e delle scelte di Cristian Chivu
VIDEO / Roma-Inter ma non solo: le quote delle partite della quinta giornata di Serie A
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Una super parata di faccia che tiene l'Inter a galla. Alla fine stavolta il pallone gli è amico e l'intervento è provvidenziale
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