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"Qello che dovevo dire del primo l'ho detto all'intervallo e rimane tra me e loro: è la verità assoluta ed è quello che penso. Sono convinto che lo sanno anche loro". Così Cristian Chivu nel postpartita di Roma-Inter in merito al cambiamento radicale della sua squadra tra un tempo e l'altro. Ma cosa è successo in quello spogliatoio dell'Olimpico? Prova a spiegarlo il Corriere dello Sport.

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Perdere con tre settimane di sosta davanti avrebbe acceso cattivi pensieri. Anche alla luce di un primo tempo da dimenticare. Poi è arrivato l’intervallo e Chivu deve aver ribaltato la squadra. Non tatticamente e nemmeno negli uomini, semmai dal punto di vista mentale. E così è arrivata un’altra rimonta: non una vittoria stavolta, ma comunque un pareggio che rimette a posto l’umore in vista dello stop.

Già, ma cosa è successo dentro lo spogliatoio nerazzurro dell’Olimpico? Cosa ha detto il tecnico rumeno? Che corde ha tirato? Il diretto interessato lo ha fatto solo capire: «Rimane tra noi». Insomma, non è stato un intervallo tranquillo: probabile che i muri abbiano tremato. L’Inter era stata troppo brutta per essere vera. Chivu ha trovato il modo giusto per farlo capire ai suoi giocatori («loro sanno che era la verità assoluta, spero che tutti abbiano compreso cosa c’è da migliorare») ed ha ottenuto la reazione che voleva".