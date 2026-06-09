In viale della Liberazione erano, comunque, già armati fino ai denti, pronti ad alzare barricate e fare un prezzo altissimo

Nulla di fatto per Hakan Calhanoglu al Fenerbahce: Hakan Safi aveva promesso il suo ingaggio in caso di elezione a nuovo presidente, ma, dopo la sconfitta, le voci si sono immediatamente spente.

Ma in viale della Liberazione "erano, comunque, già armati fino ai denti, pronti ad alzare barricate e fare un prezzo altissimo di fronte all’arrembante Safi, nonostante Hakan abbia solo un anno di contratto.