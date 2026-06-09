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Mercato, retroscena Gazzetta: “In sede Inter i dirigenti erano armati fino ai denti per…”

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In viale della Liberazione erano, comunque, già armati fino ai denti, pronti ad alzare barricate e fare un prezzo altissimo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nulla di fatto per Hakan Calhanoglu al Fenerbahce: Hakan Safi aveva promesso il suo ingaggio in caso di elezione a nuovo presidente, ma, dopo la sconfitta, le voci si sono immediatamente spente.

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Ma in viale della Liberazione "erano, comunque, già armati fino ai denti, pronti ad alzare barricate e fare un prezzo altissimo di fronte all’arrembante Safi, nonostante Hakan abbia solo un anno di contratto.

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La sconfitta del candidato più discusso e indubbiamente vicino allo stesso Calha dovrebbe, dunque, evitare stress supplementari sul mercato", racconta La Gazzetta dello Sport.

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