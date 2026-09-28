Nella lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così degli errori da lui commessi in carriera

Marco Astori
Chivu

VIDEO / Chivu: "Non è giusto paragonare Lautaro con Totti. 11 gol e non è rigorista"

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Nel corso di una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così degli errori da lui commessi in carriera.

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"Ho fatto tante cavolate. Anche in campo. Tornassi indietro non mi comporterei come ho fatto con Balotelli, ad esempio. Brutto anche da vedere. Le parole di Mario contro i romani, certi suoi atteggiamenti, mi è saltato il coperchio della pentola".

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