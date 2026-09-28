Nella lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così degli errori da lui commessi in carriera
VIDEO / Chivu: "Non è giusto paragonare Lautaro con Totti. 11 gol e non è rigorista"
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Nel corso di una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato così degli errori da lui commessi in carriera.
"Ho fatto tante cavolate. Anche in campo. Tornassi indietro non mi comporterei come ho fatto con Balotelli, ad esempio. Brutto anche da vedere. Le parole di Mario contro i romani, certi suoi atteggiamenti, mi è saltato il coperchio della pentola".
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