VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

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Fino a qualche settimana fa il nome di Cuti Romero accostato all'Inter sembrava fantamercato. Non solo per i costi dell'operazione, ma anche considerando età (28 anni) e stipendio alto che percepisce il difensore argentino. Da più parti arrivano conferme sull'interesse dei nerazzurri per il giocatore degli Spurs.

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"Il difensore argentino Romero lascerà il Tottenham, l'Inter incontrerà presto l'agente del giocatore per cercare di affondare il colpo. Anche il Barcellona è interessato all'ex Atalanta. Ausilio e Marotta sono a lavoro per portare il vice campione del mondo a Milano", sottolinea il Messaggero.

(Messaggero)