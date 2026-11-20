Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Torna d'attualità in casa Inter il futuro di Alessandro Bastoni. Il contratto del centrale nerazzurro è in scadenza nel 2028 e il Barcellona, dopo essere stato molto forte su di lui un anno fa, potrebbe tornare a bussare presto. Lo riporta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Getty Images

"Io ho parlato un anno fa di Barcellona prendendomi anche gli insulti. Voglio dire che un anno fa dissi che il Barcellona si era mosso concretamente su Bastoni incontrando gli agenti e informandosi sui costi: ho anche aggiunto che era davvero vicino a prenderlo. Dal punto di vista contrattuale e del sì del calciatore le parti non erano così distanti, anzi. Poi dopo alcune riunioni interne il Barça ha deciso di investire i soldi in un altro modo ma soprattutto Flick, per una questione di caratteristiche tecniche e per lo stile di gioco che vuole, Bastoni non ha convinto fino in fondo.

Getty Images

Ecco perché il Barcellona ha deciso di non investire quella somma elevata per prenderlo. Però vi dico che è vero che le trattative con il rinnovo con l'Inter vanno a rilento e confermo un'altra volta che Deco stravede per lui: e sta cercando e cercherà di capire insieme a Flick se ci possono essere i margini per andare avanti in questa operazione che un anno fa era imbastita".