Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Occhio al futuro della porta dell'Inter: il club nerazzurro è pronto all'investimento la prossima estate per prendere un top in quel ruolo.

Biasin: “Inter, niente mosse in attacco a gennaio. Anzi, dico di più: penso che faranno…”

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E Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il nome che potrebbe essere quello giusto: "Il club ha capito che a giugno va trovato un portiere da Inter, delle idee ci sono già. Il nome su cui personalmente io tengo le antenne molto dritte è Carnesecchi.

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Non mi risulta voglia restare ancora a Bergamo, anche da quello che so io avrebbe un certo gradimento nel provare il salto in una grande squadra. Sappiamo però che le operazioni con l'Atalanta non sono mai state proficue per l'Inter negli ultimi anni: però il mercato è molto strano e bisogna seguire tutto".