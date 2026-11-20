Cosa succederà in entrata e in uscita a gennaio in casa Inter? Quest'anno in casa nerazzurra potrebbe esserci un addio: ecco di chi
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Cosa succederà in entrata e in uscita a gennaio in casa Inter? Tendenzialmente il club nerazzurro in inverno fa poco, ma quest'anno potrebbe esserci un addio.
Biasin: “Inter, niente mosse in attacco a gennaio. Anzi, dico di più: penso che faranno…”
Biasin: “Inter, niente mosse in attacco a gennaio. Anzi, dico di più: penso che faranno…”
Lo rivela Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto nell'ultima puntata del podcast "La Tripletta". Ecco le sue parole.
"A centrocampo ti dico che Stankovic dovrebbe uscire: perché non è soddisfatto dell'impiego. In entrata non mi aspetto molto".
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