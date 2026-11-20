Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter dopo l'allenamento mattutino a ranghi completi al rientro dalla sosta delle nazionali
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
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Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter dopo l'allenamento mattutino a ranghi completi al rientro dalla sosta delle nazionali. A riportarli è Sky Sport.
Aleksandar Stankovic sta molto meglio ed è tornato in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio in nazionale. Per quanto riguarda Piotr Zielinski lavoro personalizzato per il fastidio al piede: da rivalutare domani in vista di Bergamo.
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