Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter in vista del mercato di gennaio.

"Se l'Inter farà un pensiero in attacco per gennaio? No, non credo che faranno quel tipo di investimento. Ma ti dirò di più: a meno che non vada qualcuno a bussare alla porta di Baccin e Marotta dicendo che vuole andare via, cosa che al momento non mi risulta, non credo che l'Inter farà grandi cose.

Penso che farà ragionamenti eventuali per la stagione successiva e impostare il mercato 27-28".