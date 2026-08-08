Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha parlato così di Juventus, citando ancora Frattesi come obiettivo dei bianconeri per il centrocampo:

"La Juventus e Spalletti stanno cercando un profilo in più a centrocampo, anche in virtù del fatto che Thuram è fuori per infortunio. Spalletti sta cercando un giocatore da mettere a centrocampo, qualche settimana fa avevo fatto il nome di Davide Frattesi che piace sia a Spalletti sia a Carnevali ma occhio a Kessié, ha sempre dato grandissima apertura al ritorno in Italia, è disposto anche a sacrificare qualcosa dal punto di vista dello stipendio e bisogna vedere se la Juventus vorrà affondare il colpo"