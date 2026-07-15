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Tra i difensori tenuti sotto controllo dall'Inter c'è anche il centrale del Bologna Lucumi, sul quale però c'è anche l'interessamento della Juve.

Come spiega il Resto del Carlino, "Scade oggi intatti la clausola relativa al cartellino di Jhon Lucumi, e come previsto nessuno ha messo sul piatto i 28 milioni previsti per poter acquistare il centrale colombiano e da oggi le società interessate potranno trattare direttamente con il Bologna nel tentativo di abbassare il prezzo del cartellino, alla luce di un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 che darà al centrale la possibilità di firmare a parametro zero a partire da fine gennaio".

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Le acquirenti non mancano: in primis Juventus e Inter, due big italiane a cui Lucumi è pronto a dare ampia apertura. Novità da casa Juventus, dove il club bianconero sembra intenzionato a non procedere all'acquisto di Muharemovic e attende la sua partenza in direzione Premier, per incassare il 50 per cento previsto al momento della cessione del bosniaco al Sassuolo: soldi che saranno poi utili per tentare l'assalto a Lucumi, che per ora ha lasciato in stand by squadre di seconda fascia di Premier, oltre al Besiktas in Turchia, intenzionato ad ascoltare big dei principali campionati europei che possano garantirgli di lottare per dei titoli con continuità. La Juve rientra in questa categoria e pure l'Inter, che ha come priorità l'acquisto di un esterno destro dopo l'addio a Khalahili, ma pure un difensore: piace Chalobah del Chelsea, ma i 35 milioni più bonus richiesti dal Chelsea potrebbero portare a mollare il colpo e cercare il colombiano.

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"Di fatto il suo mercato comincia oggi. Il Bologna proverà a fissare la nuova asticella intorno ai 25 milioni e resta in attesa di capire se dopo l'ottimo mondiale del difensore si muoveranno pure le big di Premier e Spagna (vedi Atletico Madrid) che nel corso dell'anno avevano mosso i propri scout sulle tracce di 'Lucu'. La Juve, dal canto suo, dovrebbe valutare il calciatore tra i 20 e i 22 milioni e riflette sulla possibilità di ragionare su qualche contropartita per abbassare il prezzo, mossa che non risultò vincente un mese fa con Miretti, quando il Bologna ritenne eccessiva la quotazione da 14 milioni fatta dai bianconeri per il centrocampista. Da capire se tenterà la stessa mossa anche l'Inter, consapevole degli interessamenti dei rossoblù (a caccia di almeno un rinforzo in mezzo aspettando la decisione sul futuro di Freuler) per il mediano Akinsanmiro (21) e la mezzala Massolin (23), fresca di acquisto dal Modena e che potrebbe essere in uscita dopo il ritiro", aggiunge il quotidiano.