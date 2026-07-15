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Dopo la manca idoneità a Khalaili, l'Inter cerca ancora un esterno per la corsia di destra. Tanti i nomi sul taccuino, queste le ultime novità secondo Sky Sport:

Getty Images

Tanti nomi, un vero e proprio casting per la fascia destra. Uno su tutti è Spence del Tottenham, supera i 30 mln di euro, Inter vuole approfondire la questione. A Chivu piacciono giocatori duttili, Spence piace particolarmente. Read, Vanderson del Monaco, Geula Doué sono nomi che l'Inter sta seguendo con la volontà di Marotta che vuole chiudere il prima possibile. Stones è stato proposto, è un giocatore che arriverebbe a costo zero e l'Inter lo sta valutando.