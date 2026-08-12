Potrebbe finire dopo una sola stagione l'avventura di Luis Henrique all'Inter. Da giorni Inter e Roma sono in contatto per il passaggio dell'esterno brasiliano nella Capitale. Ma, come sottolinea Matteo Moretto, il passaggio del giocatore alla Roma non è in chiusura nonostante i dialoghi positivi tra nerazzurri e giallorossi.

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"L’esterno brasiliano non ha aperto in maniera chiara e definitiva ad un trasferimento in giallorosso e le pretese economiche del calciatore sono attualmente fuori portata per la Roma", sottolinea Moretto.