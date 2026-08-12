GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Anche La Gazzetta dello Sport parla dell'accelerata dell'Inter su Spence, giocatore del Tottenham ed ex Genoa pronto a tornare in Serie A. "Il club nerazzurro si è deciso a un improvviso all-in su di lui per colmare il cratere lasciato da Denzel Dumfries. Insomma, i nerazzurri stanno continuando a fare tutti i passi necessari verso l’acquisto del 26enne" e la trattativa "prosegue a passo svelto, nonostante i punti di partenza diversi delle due società", spiega la rosea.

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Insomma l'accelerata è arrivata e la trattativa potrebbe chiudersi in tempi ragionevoli, possibilmente anche entro il fine settimana. La società milanese ha offerto per il giocatore inglese 30 mln, hanno quindi rilanciato rispetto ai 25 mln offerti per Khalaili (che poi non ha superato i test di idoneità del Coni). La richiesta degli Spurs si aggira attorno ai 40 mln. Ma si può trattare per avvicinarsi ad un accordo che permetterebbe a Chivu di avere il giocatore che aspetta, in un ruolo strategico. Chi lavora all'operazione - spiega il giornale sportivo - considera plausibile la cifra giusta 35 mln.

"Permetterebbe al Tottenham di fare comunque una discreta cassa per un giocatore che non sembra avere collocazione felice nella nuova ortodossia di Roberto De Zerbi e, ancora di più, risolverebbe un problema che all’Inter poteva crescere ogni giorno di più in questo mercato fino a ieri singhiozzante. È vero che Diouf, dirottato di imperio a destra, ha smesso di essere una pazza idea per trasformarsi in una felice realtà, ma da quel lato serviva comunque un innesto di peso, sia dal punto di vista numerico che da quello simbolico e tecnico", spiega ancora il quotidiano sportivo.

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Chivu ha detto sì perché Spence ha caratteristiche fisiche che lo convincono insieme a propensione offensiva e duttilità sulla fascia. I dirigenti nerazzurri hanno accelerato appena hanno capito la disponibilità del Tottenham a trattare il giocatore e hanno tastato il desiderio del calciatore di trasferirsi in Italia. Accordo rapidissimo con lui: si parla di un contratto di 4 anni. "C'è ottimismo - conclude la rosea su Spence - ma c'è ancora un surplus di trattativa da fare".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)