"L’Inter considera Curtis Jones il suo obiettivo prioritario fin da maggio e adesso ritiene che l’operazione con il Liverpool possa andare in porto per una cifra intorno ai 35 milioni di euro". Dopo l'accelerata su Spence sta arrivando anche quella sul centrocampista che il club nerazzurro segue ormai da tempo e che ha un contratto in scadenza con i Reds nel giugno 2027.

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È quanto scrive Fabrizio Romano su X specificando però che per ora non c'è il via libera per una nuova offerta al club inglese.

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🚨⚫️🔵 Inter mantain Curtis Jones as priority target since May and now feel deal could happen with Liverpool at €35m fee.



There’s still no green light to new bid until Davide Frattesi’s exit but Inter definitely will try again for Curtis before the window ends. pic.twitter.com/8U0KPWsc7G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

"Al momento, però, non c’è ancora il via libera per presentare una nuova offerta. Prima dovrà concretizzarsi la cessione di Davide Frattesi. Una volta definita l’uscita del centrocampista italiano, l’Inter ha comunque intenzione di tornare alla carica per Jones prima della chiusura del mercato", conclude Romano in merito al centrocampista.