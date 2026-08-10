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Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha spiegato la trattativa tra Inter ed Espanyol per Issiaka Kamate:

"Kamate ha avuto diverse possibilità nelle ultime settimane, anche l'Atletico Madrid B allenato da Fernando Torres ma non è stato trovato un accordo tra i club, c'è stata anche un'offerta molto importante dal Palermo, era praticamente tutto fatto ma il calciatore ha detto no. Kamate è ad un passo dall'Espanyol, operazione impostata tra i club per 3-4 mln di euro all'Inter che tiene il 50% sulla rivendita. Lunedì sarà una giornata importante, Inter ed Espanyol entreranno in contatto per chiudere l'operazione.

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Anche Maye in uscita

"In uscita c'è anche Maye, sta facendo molto bene nella prestagione e ha fatto bene anche con l'Under 23 l'anno scorso. Occhio perché ci sono diversi club in Italia e all'estero che lo stanno seguendo e chiedendo all'Inter", aggiunge poi Moretto.

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Fabrizio Romano, sempre su Youtube, conferma invece l'accordo per il rinnovo di contratto tra l'Inter e Bovio, protagonista nella tournée: "Rinnova il contratto Bovio, l'Inter ha già un accordo con la sua agenzia per rinnovare il contratto: è un accordo verbale al momento, vedremo se diventerà firma nei prossimi giorni. L'accordo verbale c'è, la stretta verbale c'è in attesa delle firme"