Valentina Mariani, a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter: la priorità dei nerazzurri è l'esterno

Matteo Pifferi
Guarro e Pace Ep 12

GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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A Sky Sport è stato confermato l'interesse dell'Inter per Moussa Diaby dell'Al-Ittihad tanto che i nerazzurri, a stretto giro di posta, faranno una nuova offerta al club saudita.

Intervenuta proprio a Sky Sport nell'edizione mercato, Valentina Mariani ha fatto il punto della situazione, aggiungendo anche un secondo nome per la fascia:

Diaby
Getty Images

"L'interesse dell'Inter per Diaby non è ancora scemato. Sembrava forte il Bayer Leverkusen su Diaby, c'era un'offerta del Leverkusen all'Al-Ittihad ma il giocatore non ha ancora accettato e quindi l'Inter resta con i fari accesi perché arriverà un rilancio. La prima offerta dell'Inter per Diaby era di 20 mln di euro più Asllani, offerta rifiutata.

Inter Diaby

nico-gonzalez
Getty Images

L'ingaggio, che sembrava essere una delle condizioni più difficili da raggiungere, non sarà un problema perché il giocatore è disposto ad abbassare l'ingaggio rispetto a quello che percepisce in Saudi League. L'Inter è pronta ad un rilancio perché è tornata forte sul giocatore dopo che ha capito che non era arrivata la chiusura col Leverkusen. La priorità dell'Inter è l'esterno, Chivu ha parlato anche dell'importanza di avere un esterno. Attenzione perché non è l'unico nome, c'è anche quello di Nico Gonzalez in lista, è tornato alla Juventus dal prestito all'Atletico e l'Inter ha preso informazioni su Nico"

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