VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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L'Espanyol è tornato su Kamate. A riferirlo è Matteo Moretto, che su X ha raccontato di nuovi contatti tra il club spagnolo e l'Inter:

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"L'Espanyol ha ripreso i contatti con l'Inter per Issiaka Kamate ma la negoziazione non avanza ancora verso la chiusura".

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"Il club spagnolo sta chiedendo qualche giorno per sistemare i dettagli dell'operazione. L'Inter ha fretta: c'è molta concorrenza e altre offerte".