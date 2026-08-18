L'Espanyol è tornato su Kamate. A riferirlo è Matteo Moretto, che su X ha raccontato di nuovi contatti tra il club spagnolo e l'Inter
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L'Espanyol è tornato su Kamate. A riferirlo è Matteo Moretto, che su X ha raccontato di nuovi contatti tra il club spagnolo e l'Inter:
"L'Espanyol ha ripreso i contatti con l'Inter per Issiaka Kamate ma la negoziazione non avanza ancora verso la chiusura".
"Il club spagnolo sta chiedendo qualche giorno per sistemare i dettagli dell'operazione. L'Inter ha fretta: c'è molta concorrenza e altre offerte".
El Espanyol ha vuelto a contactar con el Inter por Issiaka Kamate pero la negociación aún no avanza hacia el cierre.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 18, 2026
El club español está pidiendo unos días para rematar los flecos de la operación.
El Inter tiene prisa: hay mucha competencia y otras ofertas. @marca
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