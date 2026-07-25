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Anche Matteo Moretto parla del futuro di Benjamin Pavard. Così il giornalista al canale YouTube di Fabrizio Romano sul difensore francese dell’Inter, tornato dal prestito al Marsiglia.

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“Pavard è rientrato nella rosa dell’Inter e le indicazioni che ci arrivano sono queste: Pavard resta potenzialmente in uscita. I nerazzurri aspetteranno e valuteranno offerte per lui. Però occhio: potrebbe anche restare in caso non arrivassero offerte soddisfacenti. E potrebbero cambiare così i piani. E potrebbe restare anche se Chivu fosse davvero convinto dal giocatore, il suo futuro è tutto da scrivere”, le parole di Moretto.