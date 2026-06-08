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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Stankovic ha deciso: massima priorità all’Inter! C’è di più: il suo sogno è…”

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Moretto: “Stankovic ha deciso: massima priorità all’Inter! C’è di più: il suo sogno è…”

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Vedremo se arriveranno offerte e se l'Inter le valuterà: ma c'è da tenere conto della sua volontà perché è fondamentale
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Aleksandar Stankovic ha deciso: vuole restare all'Inter. E lo vuole fortemente, come riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Moretto: “Stankovic ha deciso: massima priorità all’Inter! C’è di più: il suo sogno è…”- immagine 2

"Ribadisco il fatto che il giocatore dà la massima priorità alla permanenza all'Inter: il suo sogno è debuttare a San Siro con la maglia nerazzurra, nella sua testa le idee sono molto chiare.

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Poi vedremo se arriveranno offerte e se l'Inter le valuterà: ma c'è da tenere conto della sua volontà perché è fondamentale in una trattativa".

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