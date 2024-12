Matteo Moretto, infatti, conferma l'incontro tra Deco, dirigente blaugrana, Tah e il suo agente in quel di Leverkusen. "L'incontro è andato molto bene, il Barcellona segue Tah da molto tempo e i rapporti tra le parti sono buoni a tal punto da porre il Barcellona in pole position in questo momento. La trattativa non è chiusa al 100%, mancano ancora dei dettagli e un ruolo importante lo ha recitato Hansi Flick. Altre squadre, come il Bayern, rimangono interessati"