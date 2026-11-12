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John Stones fin qui non ha dato le garanzie (soprattutto fisiche) che cercava l'Inter e dunque, in questi giorni, si stanno moltiplicando le voci su un possibile intervento in difesa dei nerazzurri nel prossimo mercato di gennaio. Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra si è espresso così sull'argomento:

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"Continuo ad avere dei dubbi su Stones. L'Inter sapeva che era imperfetto fisicamente, ma voleva un calciatore che alzasse il livello nei big match. Speriamo che da qui in avanti Stones possa fare quel percorso. Altrimenti, l'Inter dovrebbe forse andare a prendere un difensore dalle caratteristiche che adesso mancano, ovvero quel marcatore cattivo che si attacca alla maglia degli avversari e non lo lascia respirare e che, al contempo, alza i compagni. Quello che faceva un po' Francesco Acerbi. E' quello che manca a questa squadra. Non so se sia facile da trovare, i dirigenti dovranno essere bravi a setacciare il mercato. Non so se si possa prendere a gennaio, dipende anche dalle condizioni di Stones".

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"L'Inter dovrebbe fare una pescata alla Balerdi, a meno che non si tenti di fare una genialata. Io un nome ce l'avrei: tante volte si cercano nomi esotici, all'inizio per esempio nessuno pensava Acerbi potesse fare quelle cose. Ora, non dico che sia a quel livello lì, ma Baschirotto è italiano, è uno che dietro ha sempre fatto bene, è in una situazione particolare: ma da gennaio a giugno non potrebbe dare una mano eventualmente? E' un nome che mi è venuto in mente perché è forte fisicamente, esuberante, con qualità. Tante volte ci fossilizziamo sui nomi enormi, ma a volte li hai in casa e ti risolve tante situazioni. Lui potrebbe essere una soluzione intelligente, è uno dei più sottovalutati del nostro campionato".