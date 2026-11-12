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L'Inter sonda il mercato alla ricerca di un colpo in difesa, anche con vista sul futuro. E non c'è solo Ignacio Ovando nel mirino dei nerazzurri. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche Jeltsch dello Stoccarda:

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"Un altro giovane osservato dall’Inter – e probabilmente ancora possibile obiettivo numero uno dei nerazzurri per la difesa - è Jeltsch che, a differenza di Bisseck, è stato ancora convocato da Kloop per le partite di Nations League di questo novembre. Il ventenne tedesco, dotato di una struttura fisica importante, 188 cm, è particolarmente veloce e possiede pure di una discreta tecnica".

"Può giocare sia centrale, che da braccetto - piace anche a Bayern, Barcellona e Real - e la sua valutazione è già di 35-40 milioni. Tra meno di due settimane a San Siro, quando le due squadre si sfideranno in Champions League, i nerazzurri potranno così osservarlo da vicino e in modo diretto".

(Fonte: Tuttosport)