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Si parla tanto di un possibile arrivo in difesa nel prossimo mercato di gennaio per l'Inter. Ebbene, secondo Alfio Musmarra i nerazzurri starebbero guardando in casa Juventus, dove Federico Gatti sta trovando poco spazio e potrebbe cambiare casacca.

Queste le considerazioni del giornalista:

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"Oggi vi faccio un nome che non è mio, non viene da una mia elucubrazione, ma fluttua nell'aria. Facciamo attenzione al nome di Gatti, che alla Juventus non sta vivendo un buon momento e potrebbe essere un'opportunità per tappare la situazione a causa delle condizioni di Stones. Non è detto che si prenda, ma è un giocatore su cui si stanno facendo delle riflessioni".