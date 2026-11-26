VIDEO FCIN1908 / Rocchi: "L'inchiesta mi ha travolto e fa sempre più male. VAR faticoso per..."

Continuano le reazioni all'archiviazione del filone dell'inchiesta arbitrale relativo alle presunte interferenze nella sala VAR di Lissone. Fabio Ravezzani è intervenuto su X per replicare a Francesco Ordine, che aveva evidenziato alcuni passaggi del provvedimento del gip di Monza.

ORDINE – «“Le intercettazioni descrivono una gestione eccessivamente informale, un linguaggio imprudente, attenzione alle lamentele dei club e non consentiti interventi esterni al Var”: così il GIP Maria Letizia Brambilla ratifica la proposta di archiviare l’accusa per Rocchi e Gervasoni».

Di tutt'altro tenore la replica di Ravezzani, che ha difeso la necessità per un designatore arbitrale di prestare attenzione alle lamentele delle società e ha espresso il proprio giudizio sugli interventi volti a correggere gli errori del VAR.

RAVEZZANI – «Caro Francesco Ordine nei dialoghi privati, almeno in quelli, consentiamoci un linguaggio “imprudente”, vivaddio! E le attenzioni alle lamentele dei club è doverosa per qualsiasi designatore. Correggere un grave errore del varista è atto di giustizia. Tanto rumore per nulla...».