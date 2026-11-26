Il brasiliano ringrazia club, compagni e tifosi dopo il prolungamento: "I trofei collettivi sono più importanti di quelli personali"
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Carlos Augusto e l’Inter, un matrimonio che prosegue. Il club nerazzurro ha ufficializzato il prolungamento del brasiliano fino al 2031.
Attraverso i canali ufficiali dell’Inter, Carlos Augusto ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’annuncio del nuovo contratto.
Rinnovo Carlos Augusto: il comunicato ufficiale dell’Inter
“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Carlos Augusto Zopolato Neves: il difensore brasiliano classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031”.
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