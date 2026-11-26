Ora è ufficiale: Carlos Augusto ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2031
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiOra è ufficiale: Carlos Augusto ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2031.
Ad annunciarlo, dopo la firma avvenuta in sede, un comunicato del club nerazzurro sul proprio sito ufficiale:
" FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Carlos Augusto Zopolato Neves: il difensore brasiliano classe 1999 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031".
(Fonte: inter.it)
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