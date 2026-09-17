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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha dato un importante aggiornamento per quanto riguarda il possibile prolungamento di Hakan Calhanoglu con l'Inter.

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"Vi do in esclusiva la situazione di Calhanoglu dal punto di vista contrattuale. Vi posso dire che negli incontri che ci sono stati, il giocatore ha chiesto un prolungamento fino al 2029.

Si parlava della possibilità che l'Inter lo lasciasse a zero: le parti si sono riviste e aggiornate, l'Inter propone un prolungamento con scadenza 2028 e opzione unilaterale per un anno da parte del club. L'Inter vuole tenerlo: ci sarà poi da trovare un accordo economico".