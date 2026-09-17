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Avanti, al momento, con Josep Martinez: contro la Roma toccherà ancora a lui tra i pali dell'Inter. Con la fiducia di Cristian Chivu, il primo a spendersi per lui in estate al momento di decidere se promuoverlo come primo portiere o meno.

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Spiega Il Giornale: "Ausilio e Marotta ne hanno parlato con Chivu, che evidentemente ha sciolto quel dubbio. Sì, è pronto, spingendo il club a investire su un altro centrocampista, perché il budget di Oaktree aveva confini precisi.

Anche per questo, oggi Chivu difende il suo portiere, che alla papera di Madrid, ampiamente rimediata nel resto della partita, ha fatto seguire una prova decisamente più preoccupante contro l’Udinese. Già 8 gol subiti in 5 gare, più per errori individuali (di Martinez, ma non solo) che di sistema, in una difesa che ha perso 4 veterani (Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian) e ha finora avuto poco da chi è arrivato a sostituirli".