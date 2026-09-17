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Intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Gigi Buffon, ex portiere, ha parlato così della possibilità scudetto per il Como di Cesc Fabregas: "Posso dire una cosa sul Como? Sento tanti che, in maniera anche inconsapevole e bonaria, lo stanno candidando a papabile vincitrice dello scudetto.

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Io credo che se il Como dovesse migliorare l'anno scorso e arrivare terzo, avrebbero fatto un miracolo. Dovesse arrivare quarto, avrebbero fatto un grandissimo lavoro, quinto o sesto avrebbero fatto un buon lavoro.

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Soprattutto perché c'è la Champions. Fabregas non ha fatto il pompiere, ha giocato ad altissimo livello: dover giocare eventi importanti come la Champions, per giocatori che non hanno abitudine a giocare ogni tre giorni, sarà dura. Se Fabregas arriva terzo è un fenomeno".