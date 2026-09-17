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Nel corso del suo intervento a Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dei singoli dell'Inter, da Curtis Jones a Andy Diouf: "Jones ha aumentato tantissimo la qualità dell'Inter, anche se è un reparto che non aveva grande bisogno perché era già straordinario. E' un giocatore forte: secondo me nel pacchetto Inter c'erano esigenze maggiori rispetto a Jones, aveva buchi più grossi come il portiere e l'esterno.

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Ma lui è un giocatore forte, sa stare in campo: ha leadership, l'altra partita Lautaro protestava con l'arbitro e lui è andato a strattonarlo e a portarlo via. E' uno che ha le palle, cazzimma: viene da Liverpool e sa bene cos'è il calcio di alto livello. Se Spence prenderà il posto di Diouf? Prenderà il posto di Diouf, sì. Diouf è forte ma gradirebbe giocare a centrocampo: ma dovrebbe cambiare squadra perché all'Inter non ci può giocare.

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E' un'intuizione enorme di Chivu. L'Inter negli anni ha sempre fatto operazioni molto buone e valide: la Juve di Marotta è diventata l'Inter di Marotta. Quella che era la più strutturata, la più forte e la favorita tutti gli anni, è diventata dalla Juve all'Inter: Marotta ha spostato la questione dell'altra parte, c'è poco da fare".