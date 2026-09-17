VIDEO / Bike sharing di notte a Milano per Lautaro e Agus: "L'ho invitato..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter si prepara per la sfida contro la Roma di sabato sera all'Olimpico. Chivu dovrà, certamente, fare a meno di Stones, Calhanoglu e Spence che dovrebbero tornare a disposizione dopo la lunga sosta per le nazionali.

Getty Images

Non sembrano esserci, invece, problemi per Lautaro Martinez. Il capitano, a riposo contro l'Udinese per precauzione a seguito di un fastidio alla schiena dovrebbe riprendere il suo posto nell'attacco dell'Inter. Come raccolto da Fcinter1908, infatti, Lautaro ha svolto tutto l'allenamento con il resto della squadra e sarà pronto per scendere in campo dal 1' nel big match contro la Roma.