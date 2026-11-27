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Inter e Lazio in estate, in occasione del trasferimento in biancoceleste, avrebbero parlato anche di un altro giocatore di proprietà del club di Lotito. A svelare il nome è Alfio Musmarra:

DAZN

"Quando in estate l'Inter ha dato Frattesi alla Lazio, vi dicevo occhio, perché risulta che nel momento in cui i club hanno definito il trasferimento l'Inter ha iniziato a fare dei discorsi su un giocatore della Lazio".

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"Non è Isaksen, che avrei voluto, ma è Rovella, che ha quelle caratteristiche che potrebbero far comodo al centrocampo di Chivu. Vedremo se il suo nome tornerà in auge, ma dobbiamo fare molta attenzione".