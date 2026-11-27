Inter e Lazio in estate, in occasione del trasferimento in biancoceleste, avrebbero parlato anche di un altro giocatore di proprietà del club di Lotito
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiInter e Lazio in estate, in occasione del trasferimento in biancoceleste, avrebbero parlato anche di un altro giocatore di proprietà del club di Lotito. A svelare il nome è Alfio Musmarra:
"Quando in estate l'Inter ha dato Frattesi alla Lazio, vi dicevo occhio, perché risulta che nel momento in cui i club hanno definito il trasferimento l'Inter ha iniziato a fare dei discorsi su un giocatore della Lazio".
"Non è Isaksen, che avrei voluto, ma è Rovella, che ha quelle caratteristiche che potrebbero far comodo al centrocampo di Chivu. Vedremo se il suo nome tornerà in auge, ma dobbiamo fare molta attenzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Champions League
Champions, pioggia di milioni per l'Inter: nerazzurri entrano in top 10, le cifre incassate finora
Ultima ora
Bergomi: "L'Inter reagisce sempre! Non voglio giustificare Chivu ma quando si parla di Inter..."
Ultima ora
Inter, Caressa rivaluta un nome: "Pensavo avesse dato poco, ma con lo Stoccarda mi è piaciuto"
Interviste
Akanji: “Così possiamo vincere ogni partita. All'Inter gioco in due ruoli, in Nazionale in un altro”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti