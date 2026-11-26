Manuel Akanji, difensore svizzero dell’Inter, ha parlato ai microfoni dell’emittente elvetica RSI dopo il successo per 2-0 dei nerazzurri di Cristian Chivu contro lo Stoccarda, nella sfida valida per il quinto turno di League Phase di Champions League.

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Akanji sulla reazione dell’Inter

La versatilità tattica e i diversi ruoli in difesa

“Era importante dare una reazione dopo la partita del fine settimana e credo che ci siamo riusciti. Per noi è fondamentale difendere come squadra. L'ideale sarebbe mantenere la porta inviolata, ma l'obiettivo è quello di subire il minor numero possibile di gol. Poi sappiamo di avere le qualità per segnare, ma tutto parte dalla solidità difensiva. Se riusciamo a garantire questa stabilità, possiamo vincere qualsiasi partita”.“Mi piace cambiare ruolo, sono soddisfatto di poter ricoprire diverse posizioni. In nazionale gioco come centrale di sinistra, mentre qui posso giocare al centro o sul lato destro della difesa. Questo porta un po' di varietà nel mio gioco e, indipendentemente dalla posizione in cui vengo schierato, cerco sempre di offrire la migliore prestazione possibile”.

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La prestazione contro lo Stoccarda e i duelli individuali

“Contro lo Stoccarda, da centrale, credo di aver dato stabilità. La prima cosa, quella più importante, è vincere i duelli individuali. È quello che cerco di fare, così come i miei compagni di reparto, con l'obiettivo di difendere tutti insieme la nostra porta”.