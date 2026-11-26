Il difensore svizzero analizza il successo in Champions, rivendica la sua versatilità e indica nei duelli individuali la chiave della solidità ritrovata
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Manuel Akanji, difensore svizzero dell’Inter, ha parlato ai microfoni dell’emittente elvetica RSI dopo il successo per 2-0 dei nerazzurri di Cristian Chivu contro lo Stoccarda, nella sfida valida per il quinto turno di League Phase di Champions League.
Akanji sulla reazione dell’Inter“Era importante dare una reazione dopo la partita del fine settimana e credo che ci siamo riusciti. Per noi è fondamentale difendere come squadra. L'ideale sarebbe mantenere la porta inviolata, ma l'obiettivo è quello di subire il minor numero possibile di gol. Poi sappiamo di avere le qualità per segnare, ma tutto parte dalla solidità difensiva. Se riusciamo a garantire questa stabilità, possiamo vincere qualsiasi partita”.
La versatilità tattica e i diversi ruoli in difesa“Mi piace cambiare ruolo, sono soddisfatto di poter ricoprire diverse posizioni. In nazionale gioco come centrale di sinistra, mentre qui posso giocare al centro o sul lato destro della difesa. Questo porta un po' di varietà nel mio gioco e, indipendentemente dalla posizione in cui vengo schierato, cerco sempre di offrire la migliore prestazione possibile”.
La prestazione contro lo Stoccarda e i duelli individuali“Contro lo Stoccarda, da centrale, credo di aver dato stabilità. La prima cosa, quella più importante, è vincere i duelli individuali. È quello che cerco di fare, così come i miei compagni di reparto, con l'obiettivo di difendere tutti insieme la nostra porta”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Inter, Carlos Augusto: "Voglio onorare la maglia e vincere più trofei possibile"
Mercato Inter
Musmarra clamoroso: "L’Inter sta facendo riflessioni su questo giocatore della Juve"
Mercato Inter
UFFICIALE - Inter, c'è il rinnovo di Carlos Augusto fino al 2031: la nota del club
Mercato Inter
Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Lo aspettavo da tanto, sono felice. Ripagherò la fiducia"
Social
Ravezzani replica a Ordine e fa letteralmente a pezzi Arbitropoli con una semplice frase
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti