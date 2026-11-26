La vittoria contro lo Stoccarda è stata importante per l'Inter non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo economico. Il 2-0 firmato da Sucic e Lautaro Martinez ha garantito alla società nerazzurra altri 2,1 milioni di euro di premi UEFA.

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Dopo la quinta giornata della fase campionato di Champions League,ha aggiornato la classifica delle dieci società che si sono già assicurate i maggiori ricavi dalla partecipazione alla competizione.

L'Inter occupa il nono posto con 62,8 milioni di euro già garantiti, rispetto ai 60,7 milioni precedenti alla sfida con i tedeschi.

I nerazzurri sono l'unica squadra italiana presente nella top 10, a soli 500mila euro dal Borussia Dortmund e a un milione dal Barcellona. Alle spalle della società di viale della Liberazione c'è invece il Manchester United, fermo a 58,4 milioni.

In testa alla graduatoria figura il Paris Saint-Germain con 76,2 milioni, seguito dal Real Madrid con 75,1 e dal Liverpool con 72,8.

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Champions League, la top 10 dei premi UEFA già garantiti

Paris Saint-Germain – 76,2 milioni Real Madrid – 75,1 milioni Liverpool – 72,8 milioni Manchester City – 69,1 milioni Bayern Monaco – 68,7 milioni Arsenal – 68 milioni Barcellona – 63,8 milioni Borussia Dortmund – 63,3 milioni INTER – 62,8 milioni Manchester United – 58,4 milioni

Inter, il bottino è destinato a crescere

Il dato elaborato da Football Meets Data è particolarmente significativo perché non tiene conto di simulazioni sui risultati futuri, ma esclusivamente dei premi economici già garantiti a ciascuna società.

L'Inter ha dunque ancora la possibilità di incrementare sensibilmente il proprio bottino nelle ultime tre giornate della fase campionato, sia attraverso i premi per i risultati delle singole partite sia attraverso quelli legati al piazzamento finale e all'eventuale qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

I 62,8 milioni rappresentano quindi la cifra minima già assicurata ai nerazzurri, senza considerare gli incassi al botteghino e gli ulteriori introiti commerciali legati alla partecipazione alla Champions League.