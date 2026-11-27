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Nel corso di After Party su Sky Sport, Beppe Bergomi è tornato a parlare di Inter dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro lo Stoccarda:

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"L'Inter è più o meno sempre la stessa squadra da sei anni, che ottiene risultati. Non voglio giustificare Chivu, ma ci basta un pareggio per trovare quello che non va in questa squadra. ti dà sempre un segnale di continuità la partita dopo e torna a vincere, il che non è facile né scontato. Continuo a pensare che tra l'Inter e le altre non ci sia tanta differenza. Il livello è vicino. La Roma, la Lazio, il Milan, il Como: a volte esageriamo anche nel giudicare un pareggio, anche se è una mezza sconfitta come quella di Bergamo".

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"Ma riesce sempre a reagire, anche dopo le batoste. Perde una finale di Champions e poi vince campionato e coppa Italia. E' una squadra, dunque, che ha dei valori. Non significa che vincerà sempre, ma in questi ultimi anni fa sempre prima o seconda".

(Fonte: Sky Sport)