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Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato anche di Inter dopo la vittoria della squadra di Chivu contro lo Stoccarda in Champions League:

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"In questa stagione l'Inter ha fatto dei passi falsi. Fino alla partita con lo Stoccarda pensavo che gli inglesi avessero dato poco, ma con lo Stoccarda per esempio Spence mi è piaciuto molto. Poi ci sono giocatori che non sono al loro massimo, come Dimarco".

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"Sono d'accordo sul fatto che il distacco tra l'Inter e le altre si sia accorciato, forse per vincere quest'anno serve qualcosa in più e magari la coperta a volte è un po' corta".

(Fonte: Sky Sport)