Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato anche di Inter dopo la vittoria della squadra di Chivu contro lo Stoccarda
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiNegli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato anche di Inter dopo la vittoria della squadra di Chivu contro lo Stoccarda in Champions League:
"In questa stagione l'Inter ha fatto dei passi falsi. Fino alla partita con lo Stoccarda pensavo che gli inglesi avessero dato poco, ma con lo Stoccarda per esempio Spence mi è piaciuto molto. Poi ci sono giocatori che non sono al loro massimo, come Dimarco".
"Sono d'accordo sul fatto che il distacco tra l'Inter e le altre si sia accorciato, forse per vincere quest'anno serve qualcosa in più e magari la coperta a volte è un po' corta".
(Fonte: Sky Sport)
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