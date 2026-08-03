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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Inter e Tottenham per Romero:

"Tutti danno per fatto l'acquisto di Romero ma tanto fatto non è: o meglio, risulta che ci siano accordi di massima tra Inter, Tottenham e giocatore. Mi risultano 35 mln più 5 di bonus e anche col giocatore c'è un accordo di massima, con un ingaggio che va quasi a parificare quello che percepisce al Tottenham.

Da quello che mi risulta, mancano delle cose importanti, cioè il posto. Bisogna fare posto dietro. Per far posto dietro, è necessario che Pavard lasci o, se non è Pavard, è un altro. E mi auguro che non sia un altro. Questo è lo stato dell'arte, dare 6 mln di euro a Romero, che ha 28 anni, mi sembra un po' strano, anche per una questione di valore rispetto ai giocatori attualmente in rosa e agli ingaggi che hanno. Mi sembra un po' strana come operazione ammesso che vada in porto"

Getty Images

"Vi dico cosa penso davvero: non ho ben capito perché c'è questa ricerca spasmodica del secondo difensore come priorità dopo Stones. L'esterno è sempre stata la priorità, anche Chivu lo ha fatto capire in conferenza stampa. Non capisco perché si vada in questa direzione, a meno che non si stia ragionando sulla cessione di Bastoni, non so le cifre, non so chi lo cerchi oggi, il Real Madrid non l'ha mai cercato, non era sul taccuino di Mourinho, questa è una mia idea. Se Pavard continua a puntare i piedi, non capisco perché si vada su Romero"